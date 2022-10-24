В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Товарооборот РФ и Китая вырос на 32,5% с начала года

Елизавета Потейчук
06:18 24.10.2022
В таможне КНР сообщили, что товарооборот между Россией и Китаем составил 136,089 миллиарда долларов по итогам трех кварталов 2022 года.
Товарооборот РФ и Китая вырос на 32,5% с начала года
© Фото: Jonathan Carlile imageBROKER.com Globallookpress
Читайте нас на:

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 32,5% по итогам первых трех кварталов 2022 года. Так, данный показатель составил 136,089 миллиарда долларов.

За отчетный период Китай экспортировал в Россию товаров на сумму 52,244 миллиарда долларов, и это на 10,3% выше, чем за такой же период 2021 года. За этот же промежуток поставки РФ в Китай увеличились на 51,6%, составив 83,845 миллиарда долларов. Данные приводит РИА Новости.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин был официально назначен генеральным секретарем Коммунистической партии Китая на третий срок. В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии КНР вошли семь человек, четверо из них впервые оказались в составе комитета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:56 В стране и мире
Видео
«У меня спина даже прогорела»: житель Иркутска о моменте крушения Су-30СМ
06:18 В стране и мире
Товарооборот РФ и Китая вырос на 32,5% с начала года
02:00 В стране и мире
МО РФ: Киев рассчитывает задействовать иностранных наемников в провокации в Волчанске
05:39 Армия
Видео
Бойцы ВС РФ в Запорожской области на передовой получили посылки от семей
05:01 Армия
Видео
Удар по наблюдательному пункту ВСУ: кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.