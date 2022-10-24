Товарооборот РФ и Китая вырос на 32,5% с начала года

В таможне КНР сообщили, что товарооборот между Россией и Китаем составил 136,089 миллиарда долларов по итогам трех кварталов 2022 года.

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По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 32,5% по итогам первых трех кварталов 2022 года. Так, данный показатель составил 136,089 миллиарда долларов.

За отчетный период Китай экспортировал в Россию товаров на сумму 52,244 миллиарда долларов, и это на 10,3% выше, чем за такой же период 2021 года. За этот же промежуток поставки РФ в Китай увеличились на 51,6%, составив 83,845 миллиарда долларов. Данные приводит РИА Новости.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин был официально назначен генеральным секретарем Коммунистической партии Китая на третий срок. В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии КНР вошли семь человек, четверо из них впервые оказались в составе комитета.