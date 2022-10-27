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МИД РФ: манера ведения Украиной военных действий образует состав военных преступлений

Елизавета Потейчук
09:47 27.10.2022
Замглавы МИД РФ отметил, что деяния Киева «не имеют никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению».
МИД РФ: манера ведения Украиной военных действий образует состав военных преступлений
© Фото: РИА Новости Крым
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Манера ведения Украиной военных действий, которая заключается в использовании гражданского населения в качестве живого щита, неизбирательном применении огня, пытках военнопленных, а также покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей России образуют состав военных преступлений. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Вместе с тем термин "террористические методы" действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий. Все вышеуказанные деяния явно образуют состав военных преступлений и не имеют никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению», - сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим засылает диверсионные группы на территорию Российской Федерации с целью создания бандитского подполья. Также глава государства отметил, что именно украинские спецслужбы ответственны за организацию теракта на Крымском мосту.

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