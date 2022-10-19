В стране и мире Путин заявил о попытках Киева создать в России бандитское подполье Ян Брацкий Глава государства отметил, что именно украинские спецслужбы ответственны за организацию теракта на Крымском мосту. © Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Киевский режим засылает диверсионные группы на территорию Российской Федерации с целью создания бандитского подполья. Об этом на заседании Совета Безопасности РФ заявил президент Владимир Путин. «Как и их (Киева) идейные предшественники, бандеровцы - пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», - сказал Путин. Глава государства отметил, что именно украинские спецслужбы ответственны за организацию и осуществление террористического акта на Крымском мосту. На их совести также попытки совершения подобных преступлений в местах массового скопления людей, в отношении объектов транспорта и энергетики. Экспертное мнение и аналитика