Путин заявил о попытках Киева создать в России бандитское подполье
Глава государства отметил, что именно украинские спецслужбы ответственны за организацию теракта на Крымском мосту.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press
Киевский режим засылает диверсионные группы на территорию Российской Федерации с целью создания бандитского подполья. Об этом на заседании Совета Безопасности РФ заявил президент Владимир Путин.
«Как и их (Киева) идейные предшественники, бандеровцы - пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», - сказал Путин.
Глава государства отметил, что именно украинские спецслужбы ответственны за организацию и осуществление террористического акта на Крымском мосту. На их совести также попытки совершения подобных преступлений в местах массового скопления людей, в отношении объектов транспорта и энергетики.