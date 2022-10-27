Замглавы МИД РФ заявил, что Пентагон поощряет русофобские хакерские атаки

Пентагон и Агентство нацбезопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты «демократии», считает Олег Сыромолотов.

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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Более того, по его словам, американские ведомства привлекают к реализации хакерских атак западные монополии, среди которых Microsoft.

«Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты "демократии", прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала», - рассказал Сыромолотов в беседе с РИА Новости.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что с начала этого года число кибератак на российские интернет-ресурсы увеличилось на 80%. При этом в текущем году наибольшему числу атак подвергались ресурсы госсектора, уточнил он.