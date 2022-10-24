Чернышенко сообщил Путину о существенном увеличении кибератак на ресурсы РФ

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что с начала этого года число кибератак на российские интернет-ресурсы увеличилось на 80%. Зампред отметил, что против РФ сейчас «воюют все кибервойска недружественных стран».

«На 80% увеличилось в этом году число кибератак на Россию. Причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор. Более 25 тысяч атак на госресурсы и 1,2 тысячи инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы. Понятно, что эта борьба будет продолжаться всегда - против нас воюют кибервойска всех недружественных стран. Но очень важно, что по вашему поручению организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре», - заявил Чернышенко.

Ранее Путин заявил, что против России развязана настоящая война в информационном пространстве, количество кибератак на российскую инфраструктуру в последние годы постоянно растет. По словам президента, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных, которые не под силу хакерам-одиночкам. Они наносятся по средствам массовой информации, информационным системам финансовых учреждений и органов власти, участились попытки проникновения в корпоративные сети.