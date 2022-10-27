Пылающая ловушка: подробности пожара на ж/д вокзале в Шахтерске ДНР

Пожарные спасли из огня 42 цистерны с топливом и предотвратили не только распространение пламени на дома, но и угрозу дальнейших взрывов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mchs_dnr Telegram

Сообщения о возгорании в Шахтерске стали поступать 26 октября примерно в 21:30. По первым предварительным данным, произошло два взрыва, и огонь перекинулся на цистерны в районе железнодорожного вокзала, охватив 12 цистерн. Местные жители указали, что на территорию города пришелся один прилет в рамках атаки ВСУ. Именно удар украинского вооружения стал причиной появления пламени.

Очевидцы сообщали, что сразу после прилета зарево от возникшего огня было видно из нескольких районов Шахтерска. Как только пожарным удалось сбить огонь, съемочной группе «Звезды» удалось подобраться ближе к цистернам, которые полыхали буквально несколько минут назад до этого.

Так, за пострадавшими цистернами находится административное здание, которое также получило серьезные повреждения. На постройку перекинулось пламя.

Для ликвидации возгорания было дополнительно привлечено десять пожарных автоцистерн, из Иловайска дополнительно пришел пожарный поезд. Жителей окрестных домов оперативно эвакуировали.

В общей сложности на борьбу с огнем были брошены свыше ста спасателей, привлекли более двадцати пяти единиц техники. Благодаря слаженным действиям пожарные спасли из пылающей ловушки 42 цистерны с топливом и предотвратили не только распространение пламени на дома, но и угрозу дальнейших взрывов.