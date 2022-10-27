В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пылающая ловушка: подробности пожара на ж/д вокзале в Шахтерске ДНР

Роман Закурдаев
Елизавета Потейчук
07:15 27.10.2022
Пожарные спасли из огня 42 цистерны с топливом и предотвратили не только распространение пламени на дома, но и угрозу дальнейших взрывов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mchs_dnr Telegram
Читайте нас на:

Сообщения о возгорании в Шахтерске стали поступать 26 октября примерно в 21:30. По первым предварительным данным, произошло два взрыва, и огонь перекинулся на цистерны в районе железнодорожного вокзала, охватив 12 цистерн. Местные жители указали, что на территорию города пришелся один прилет в рамках атаки ВСУ. Именно удар украинского вооружения стал причиной появления пламени.

Очевидцы сообщали, что сразу после прилета зарево от возникшего огня было видно из нескольких районов Шахтерска. Как только пожарным удалось сбить огонь, съемочной группе «Звезды» удалось подобраться ближе к цистернам, которые полыхали буквально несколько минут назад до этого.

Так, за пострадавшими цистернами находится административное здание, которое также получило серьезные повреждения. На постройку перекинулось пламя.

Для ликвидации возгорания было дополнительно привлечено десять пожарных автоцистерн, из Иловайска дополнительно пришел пожарный поезд. Жителей окрестных домов оперативно эвакуировали.

В общей сложности на борьбу с огнем были брошены свыше ста спасателей, привлекли более двадцати пяти единиц техники. Благодаря слаженным действиям пожарные спасли из пылающей  ловушки 42 цистерны с топливом и предотвратили не только распространение пламени на дома, но и угрозу дальнейших взрывов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:31 В стране и мире
Видео
Петербург - Донбассу: как врачи города на Неве помогают жителям ЛДНР восстановить здоровье
05:01 Армия
Видео
В шаге от врага: кадры боевой работы расчетов 120-мм минометов «Сани» в зоне спецоперации
04:46 В стране и мире
Видео
«Угрожали отрубить голову»: бойцы НМ ДНР рассказали, через что прошли в украинском плену
02:59 В стране и мире
Пожар на ж/д станции в Шахтерске ДНР потушен
00:22 В стране и мире
Видео
В Шахтерске ДНР после удара ВСУ загорелись цистерны на ж/д вокзале: видео
Популярное
Видео
Шойгу: в ходе тренировки отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника
Видео
Мощь дальней авиации: кадры полета Ту-95МС в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию
Видео
Из Баренцева моря: кадры пуска межконтинентальной ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула»
Видео
МО РФ показало кадры пуска ракеты «Ярс» с Плесецка по полигону на Камчатке
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении узла связи украинской группировки войск в Харьковской области
Видео
По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.