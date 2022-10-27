В Шахтерске ДНР после удара ВСУ загорелись цистерны на ж/д вокзале: видео

Корреспондент «Звезды» показал кадры с места пожара на железнодорожном вокзале в Шахтерске.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На железнодорожном вокзале в Шахтерске в ДНР произошел пожар после воздушного удара украинской стороны. На место инцидента отправился корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев, чтобы своими глазами увидеть последствия произошедшего.

По его словам, на вокзале загорелись несколько цистерн с топливом. Одна из них полыхала особенно активно: ее сотрудники экстренных служб старались потушить в первую очередь. К настоящему времени возгорание удалось побороть. Специалисты приступили к проливке территории.

Как сообщают местные жители, на территорию города пришелся один прилет в рамках атаки ВСУ. Именно удар украинского вооружения стал причиной появления пламени.

Наш журналист не подтвердил информацию, появившуюся в ряде СМИ, о том, что огонь успел распространиться на жилые постройки. Согласно его наблюдениям, цистерны расположены в отдалении от других зданий, и ближайшим строениям ничего не угрожает.