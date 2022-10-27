NI: Австралия подрывает единство Запада против России

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Австралия подрывает единство Запада против России, не желая признавать Западный Иерусалим столицей Израиля. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и глава МИД страны Пенни Вонг сыграли на руку палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, который в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил неспособность Вашингтона быть посредником в переговорах Израиля и Палестины.

«Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина. Альбанезе и Вонг слишком искушены, чтобы не осознавать значения выбора времени», - считает обозреватель издания National Interest Майкл Рубин.

По мнению автора материала, Канберра сигнализирует о намерении продолжать пересматривать политику в этом вопросе, если она будет последовательность, что в одностороннем порядке даже может признать палестинскую государственность. Рубин добавил, что в таком случае это подтвердило бы логику признания Москвой Абхазии, Южной Осетии, и ЛДНР.