В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NI: Австралия подрывает единство Запада против России

Елизавета Потейчук
07:47 27.10.2022
Премьер-министр и глава МИД Австралии сыграли на руку палестинскому лидеру, пишет издание.
NI: Австралия подрывает единство Запада против России
© Фото: Florent Rols, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Австралия подрывает единство Запада против России, не желая признавать Западный Иерусалим столицей Израиля. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и глава МИД страны Пенни Вонг сыграли на руку палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, который в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил неспособность Вашингтона быть посредником в переговорах Израиля и Палестины.

«Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина. Альбанезе и Вонг слишком искушены, чтобы не осознавать значения выбора времени», - считает обозреватель издания National Interest Майкл Рубин.

По мнению автора материала, Канберра сигнализирует о намерении продолжать пересматривать политику в этом вопросе, если она будет последовательность, что в одностороннем порядке даже может признать палестинскую государственность. Рубин добавил, что в таком случае это подтвердило бы логику признания Москвой Абхазии, Южной Осетии, и ЛДНР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:31 В стране и мире
Видео
Петербург - Донбассу: как врачи города на Неве помогают жителям ЛДНР восстановить здоровье
05:01 Армия
Видео
В шаге от врага: кадры боевой работы расчетов 120-мм минометов «Сани» в зоне спецоперации
04:46 В стране и мире
Видео
«Угрожали отрубить голову»: бойцы НМ ДНР рассказали, через что прошли в украинском плену
02:59 В стране и мире
Пожар на ж/д станции в Шахтерске ДНР потушен
00:22 В стране и мире
Видео
В Шахтерске ДНР после удара ВСУ загорелись цистерны на ж/д вокзале: видео
Популярное
Видео
Шойгу: в ходе тренировки отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника
Видео
Мощь дальней авиации: кадры полета Ту-95МС в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию
Видео
Из Баренцева моря: кадры пуска межконтинентальной ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула»
Видео
МО РФ показало кадры пуска ракеты «Ярс» с Плесецка по полигону на Камчатке
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении узла связи украинской группировки войск в Харьковской области
Видео
По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.