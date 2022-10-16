Axios: власти США разочарованы словами главы Палестины на встрече с Путиным

Президент Палестины заявлял, что население страны испытывает недоверие к США, а также указал на неспособность Вашингтона быть посредником в переговорах Палестины и Израиля.

© Фото: Wolfgang Kumm, dpa, Globallookpress

В администрации президента США Джо Байдена выразили разочарование из-за слов президента Палестины Махмуда Аббаса, которые он озвучил во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Аббас тогда отметил, что палестинцы испытывают недоверие к США, а также указал на неспособность Вашингтона быть посредником в переговорах Палестины и Израиля.

«Мы были глубоко разочарованы словами, сказанными президентом Аббасом президенту Путину», - приводит портал Axios слова официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Напомним, в ходе саммита Владимир Путин заявил, что в глобальной политике в настоящее время происходят серьезные изменения, мир становится многополярным, и в этом ключевую роль играет Азия.