В Запорожье не исключили возможность подрыва Украиной двух ГЭС для остановки ЗАЭС

ВСУ могут подорвать Каховскую ГЭС для лишения ЗАЭС воды для охлаждения, а разрушение дамбы на Днепровской ГЭС приведет к затоплению.

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Киевский режим может одновременно подорвать Днепровскую и Каховскую ГЭС, что может привести к затоплению и выходу из строя Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Я не исключаю, что они попробуют совместить два сценария. С одной стороны, сначала рвануть Днепрогэс, а затем еще и Каховскую ГЭС. То есть сначала затопить Запорожскую АЭС, а потом не дать возможности ее охлаждать», - заявил Рогов агентству ТАСС.

Также Рогов сообщил, что в случае диверсии на Каховской ГЭС ЗАЭС лишится источника воды для охлаждения энергоблоков.

«Если киевский режим решится на диверсию и разрушит дамбу Каховской ГЭС, то это приведет к падению уровня воды в Каховском водохранилище и, как результат, система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объемы для охлаждения реакторов и других необходимых технологических процессов. Это все несет серьезные риски для работы энергоблоков», - сказал Рогов.

Ранее Рогов заявил, что целью обстрела украинскими войсками Энергодара, который произошел 23 октября, мог быть автобус с сотрудниками Запорожской АЭС. Отметим, что в ходе обстрела никто не пострадал, но был поврежден гражданский объект.