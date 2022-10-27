Rebelion: несколько поколений украинцев будут выплачивать взятые Киевом кредиты
Украина будет долго расплачиваться за кредиты, предоставленные Западом. Их будет выплачивать несколько поколений украинцев, пишет испанское издание Rebelión.
«Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придется погашать в будущем под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений», - отмечается в статье.
Автор пишет, что Украина будет брать новые займы для погашения старых, и долг продолжит расти. В конце концов, выгоду от ситуации получат западные компании, оплатившие оружие и гуманитарную помощь, а Киеву придется отдавать свои предприятия почти бесплатно.
«Киевские власти должны когда-нибудь понять, что следовать приказам Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы, было роковой ошибкой», - подчеркивает издание.
Ранее в Германии попросили выделить на военную помощь Украине 2,2 миллиарда евро в 2023 году. Главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Кристине Ламбрехт считают, что так Германия продемонстрирует ответственность, которую от нее ожидают международные партнеры.