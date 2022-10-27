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Rebelion: несколько поколений украинцев будут выплачивать взятые Киевом кредиты

Анастасия Бобылева
07:07 27.10.2022
Украина не сможет погасить многомиллиардные кредиты, даваемые Киеву западными странами, пишет издание Rebelión.
Rebelion: несколько поколений украинцев будут выплачивать взятые Киевом кредиты
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
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Украина будет долго расплачиваться за кредиты, предоставленные Западом. Их будет выплачивать несколько поколений украинцев, пишет испанское издание Rebelión.

«Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придется погашать в будущем под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений», - отмечается в статье.

Автор пишет, что Украина будет брать новые займы для погашения старых, и долг продолжит расти. В конце концов, выгоду от ситуации получат западные компании, оплатившие оружие и гуманитарную помощь, а Киеву придется отдавать свои предприятия почти бесплатно.

«Киевские власти должны когда-нибудь понять, что следовать приказам Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы, было роковой ошибкой», - подчеркивает издание.

Ранее в Германии попросили выделить на военную помощь Украине 2,2 миллиарда евро в 2023 году. Главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Кристине Ламбрехт считают, что так Германия продемонстрирует ответственность, которую от нее ожидают международные партнеры.

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