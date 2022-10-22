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Spiegel: в Германии попросили выделить на военную помощь Украине 2,2 миллиарда евро в 2023 году

Виктория Ивашечкина
10:34 22.10.2022
Как утверждается, приняв соответствующее решение, страна сможет наглядно показать, что берет на себя ответственность, которую от нее ожидают международные партнеры.
Spiegel: в Германии попросили выделить на военную помощь Украине 2,2 миллиарда евро в 2023 году
© Фото: Paul Zinken, dpa, GlobalLookPress
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Главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Кристине Ламбрехт попросили выделить на поставки оружия Украине в 2023 году на €1,5 млрд больше, чем предусмотрено бюджетом. Об этом сообщил Der Spiegel, ссылаясь на письмо, направленное ими министру финансов Германии Кристиану Линднеру. 

Бюджет на следующий год предусматривает почти 700 млн евро на военную помощь Украине. Главы ведомств потребовали увеличить сумму до €2,2 млрд. При таком бюджете, как утверждается, ФРГ сможет наглядно показать, что берет на себя ответственность, которую от нее ожидают международные партнеры.

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM. Утверждается, что передача комплекса состоялась на польско-украинской границе 11 октября. Эксперты отметили, что поставленный комплекс «является самой современной системой ПВО Германии».

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