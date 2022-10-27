FT: интересы Киева и Вашингтона разойдутся к 2024 году

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Беспокойство США о судьбе Украины к 2024 году отойдет на второй план на фоне выборов президента. Вместе с тем интересы Киева и Вашингтона станут расходиться с приближением 2024 года.

Такую точку зрения выразил обозреватель газеты Financial Times Эдвард Люс и указал, что в США растет уровень инфляции из-за финансовой поддержки Украины.

«Республиканцы в конгрессе будут работать в тандеме с рецессией, чтобы омрачить сгущающиеся над Байденом предвыборные тучи. По мере приближения часа расплаты в 2024 году судьба Украины отойдет на второй план по сравнению с будущим Америки», - говорится в материале.

Ранее американский политолог заявил, что возвращение на политическую арену бывшего президента США Дональда Трампа может изменить действующий курс американских властей по поддержке Украины.

