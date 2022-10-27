Американское марионеточное правительство на Украине, как заявил бывший сотрудник Белого дома, собиралось лишить РФ выхода к морям. Путин предотвратил это, приняв Крым и Севастополь в состав России.

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Президент РФ Владимир Путин не дал США воплотить план, который предполагал лишить Россию выхода к Черному и Средиземному морям. Об этом рассказал в своей статье экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Он отметил, что до 2014 РФ арендовала военно-морские базы в Крыму, а Путин предвидел, что после переворота в Киеве договор аренды могут отменить.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», - пишет он.

Робертс заявил, что российский президент поступил правильно, приняв в состав России Крым и Севастополь после референдумов. Бывший сотрудник Белого дома подчеркнул, что 97% жителей Крыма проголосовали за присоединение.

Недавно еще один американец высказался по поводу Крыма. Миллиардер и финансист Билл Экман заявил, что для урегулирования конфликта на Украине страна должна «уступить» Крым России. Он отметил, что в основном на полуострове живут этнические русские, и это объясняет, почему «мировое сообщество практически ничего не сделало», когда Крым вошел в состав РФ.