Юрист рассказал, как письма об автомобильных штрафах могут оказаться мошенническими

В иных случаях фото попросту могло не подгрузиться в базу, и тогда можно подождать несколько дней перед оплатой штрафа, говорит эксперт.

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Юрист Павел Уткин рассказал, как действовать, в случае, если водителю пришел штраф без подтверждающего фото или, наоборот, с ним, но без нарушения. По словам эксперта, зачастую это просто письма от мошенников, и это легко можно выявить при попытке оплаты, так как реквизиты сильно отличаются от стандартных.

Уткин также объяснил, что в иных случаях фото попросту могло не подгрузиться в базу, и тогда можно подождать несколько дней перед оплатой штрафа.

«Если фото придет, и на нем будет видно нарушение, тогда без вопросов платить нужно, независимо от того, что это за нарушение - непристегнутый ремень, разговор по телефону, превышение скорости или еще что-либо. Если же нарушения на фото нет - можно спокойно обжаловать штраф через сайт ГИБДД или те же "Госуслуги"», - отметил специалист в беседе с агентством «Прайм».

Ранее стало известно, что российским автомобилистам с 1 октября в тестовом режиме разрешат предъявлять инспекторам ГИБДД водительские удостоверения в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто».