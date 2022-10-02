В США предположили реакцию России, если докажут причастность Вашингтона к ЧП на «Северных потоках»

Обозреватель американского издания склоняется к тому, что Вашингтон причастен к взрывам и что Россия ответит на эту провокацию.

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Если США причастны к взрывам на «Северных потоках», Россия может в ответ ударить по инфраструктуре Соединенных Штатов. Об этом пишет в National Review Майкл Брендан Догерти.

«Я думаю, что даже более серьезным и непосредственным недостатком вмешательства США в ситуацию со взрывом является то, что это может заставить отчаявшегося Путина начать относиться к Соединенным Штатам как к воюющей стране и атаковать нашу инфраструктуру», - считает автор статьи.

Задаваясь вопросом, кто виновен в произошедшем с газопроводами, он привел несколько разных мнений, но пришел к выводу, что Россия вряд ли виновата в произошедшем, так как ей было выгодно поддерживать надежду Европы на возобновление прежних отношений и поставки энергоресурсов в прежнем объеме.

А вот США, напротив, вполне могут быть причастны, считает Догерти. И если это так, то произошедшее может серьезно испортить отношения Вашингтона с другими странами. Особенно это касается Германии, которая «не простила бы Америке такого поступка».

Ранее бывший старший советник министра обороны страны Дуглас Макгрегор рассказал о своих подозрениях по поводу аварии на «Северных потоках». Он считает, что это могли совершить США или Великобритания, но версия о причастности России абсурдна.