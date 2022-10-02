В США заподозрили Пентагон в подрыве «Северных потоков»

Американский полковник заявил, что подорвать «Северные потоки» могли США или Британия.

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Совершить подрыв «Северных потоков» могли либо Соединенные Штаты, либо Великобритания. Такое заявление сделал полковник ВС США в отставке и бывший старший советник министра обороны страны Дуглас Макгрегор.

По его мнению, достаточно очевидно, что осуществить подобную диверсию смогли бы лишь американский флот и Королевский флот. Как заметил военный, конструкция газопроводов выполнена таким образом, что повредить трубы очень сложно.

«Мы знаем, что были использованы сотни фунтов тротила», - указал он в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

Макгрегор также назвал версии, согласно которым взрыв устроила сама Россия, абсурдными. Полковник указал, что Москве как получателю высоких доходов от экспорта сырья, и Германии как стране, заинтересованной в поставках газа из РФ было совершенно невыгодно устраивать аварию.