Пожар на ж/д станции в Шахтерске ДНР потушен

После удара с воздуха со стороны ВСУ на станции в ДНР загорелись несколько цистерн с топливом.

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Пожар, произошедший в Шахтерске ДНР, удалось ликвидировать. По информации экстренных служб, это произошло в 02:19. Об этом сообщает RT со ссылкой на МЧС республики.

Напомним, возгорание произошло на территории железнодорожной станции после удара со стороны украинских вооруженных сил.

Отмечается, что усилиями пожарных «от огненной ловушки удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом». Удалось предотвратить как распространение пламени на расположенную рядом жилую застройку, так и угрозу взрыва.

Ранее журналист «Звезды» не подтвердил информацию, появившуюся в некоторых СМИ о том, что огонь успел распространиться на жилые постройки. Согласно его информации, цистерны расположены в отдалении от других зданий и ближайшим строениям ничего не угрожало.