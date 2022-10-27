BP как «теневой» акционер «Роснефти» и конец эпохи доллара: о чем рассказал Сечин на форуме в Азербайджане
Британская компания British Petroleum несмотря ни на что остается «теневым» акционером «Роснефти». Это подтвердил исполнительный директор российского предприятия Игорь Сечин. Во время выступления на экономическом форуме в Азербайджане он отметил, что руководители BP пренебрегли санкциями и более того - забыли громкие обещания февраля о продаже своей доли. Вопреки всему компания сохранила все права и соответствующие пакету дивиденды. Это при том, что британцы прекратили вкладываться в развитие совместных проектов.
«Пользуясь случаем, хочу передать нашим друзьям из ВР, что полагающиеся им за второе полугодие 2021 года дивиденды в размере $700 млн перечислены на открытые для них счета. Продолжается успешная реализация совместных проектов. В сентябре, несмотря на отсутствие финансирования от партнера, мы точно в запланированный срок запустили в эксплуатацию крупный газовый проект "Харампур"», - заявил Игорь Сечин.
Глава «Роснефти» так же заявил о завершении эпохи доминирования доллара. Его доля в валютных резервах Центробанков стран мира снизилась до 55-ти процентов. Это самый низкий показатель за четверть века. И вложения в американский госдолг быстро падают. Причиной этому стали и санкции, которые США добавили к традиционным инструментам манипулирования глобальным рынком. Кроме того, по словам главы «Роснефти», сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России и других стран, создающих свои системы взаимных расчетов.
«Центральные банки Азии и Ближнего Востока создают двусторонние линии валютных свопов, с намерением укрепления собственных финансовых систем и снижения рисков зависимости от доллара на фоне произвольных арестов счетов. Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет к отказу от расчета в долларах. Этот процесс запущен и он необратим», - сказал глава «Роснефти».
Игорь Сечин рассказал и о новом проекте - «Восток Ойл», который реализуется на севере Красноярского края. По его словам, это единственный в мире маршрут способный обеспечить быстро растущие потребности в доступных энергоресурсах рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Партнерство станет взаимовыгодным.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, используя доллар как оружие. По словам главы российского государства, США и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов.