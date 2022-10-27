В стране и мире Путин заявил, что Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, используя доллар как оружие Игнат Далакян Соединенные Штаты да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сказал Путин. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе - цап-царап - прикарманил наши золотовалютные резервы»- сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что выступление главы российского государства Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» предстоит внимательно проанализировать. Согласно словам Пескова, содержание выступления следует «изучать, читать и перечитывать». Экспертное мнение и аналитика