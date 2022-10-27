Путин заявил, что Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, используя доллар как оружие
Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе - цап-царап - прикарманил наши золотовалютные резервы»- сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что выступление главы российского государства Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» предстоит внимательно проанализировать. Согласно словам Пескова, содержание выступления следует «изучать, читать и перечитывать».