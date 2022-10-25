Два F-16 ВВС Израиля атаковали крылатыми ракетами Дамаск

ПВО Сирии отбили атаку ВВС Израиля: сбили четыре из восьми выпущенных крылатых ракет.

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Два истребителя F-16 ВВС Израиля выпустили восемь крылатых ракет по территории Дамаска, ПВО Сирии сбили четыре из них. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров рассказал об инциденте в небе над Дамаском в понедельник.

«В период с 13:50 до 14:02 24 октября два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в городе Дамаск», - процитировало РИА Новости генерал-майора Егорова.

По словам Егорова, система ПВО Сирии уничтожила четыре израильских ракеты, при атаке двое сирийских военнослужащих получили ранения.

Ранее сообщалось об атаке F-16 ВВС Израиля по аэропортам Дамаска и Димаса в Сирии.