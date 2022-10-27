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Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов

Андрей Аркадьев
20:48 27.10.2022
Президент РФ назвал Одессу одним из красивейших городов мира.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, но Россия открыта к переговорам в отличие от Киева, который от них отказался. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Одесса - действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II. Но даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас, мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам. Я недавно, выступая в Кремле, публично еще раз об этом упомянул, но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоров с Российской Федерацией», - сказал он.

По словам Путина, решающее слово за теми в Вашингтоне, кто реализует политику официального Киева. Они могут дать сигнал в Киев и стремиться к тому, чтобы решать конфликт мирным путем.

Также глава государства заявил, что потери ВСУ в боях в 7-10 раз выше российских.

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