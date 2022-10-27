Путин заявил, что потери ВСУ в боях в 7-10 раз выше российских

По словам президента, официальный Киев не жалеет людей, борется с РФ до последнего украинца.

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Президент России Владимир Путин заявил, что потери украинской стороны в ходе специальной военной операции зачастую в семь-десять раз выше, чем у Вооруженных сил РФ.

«Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, доходят - я говорю об этом с сожалением - потери бывают один к десяти, один к восьми, а в последнее время почти все время один к семи, один к восьми», - сказал он, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, украинские власти ради безопасности собственных капиталов по приказу Запада преподносят украинцам борьбу с РФ как борьбу за интересы народа.

Ранее президент заявил, что спецоперация на Украине вызвана в том числе недопустимостью расширения НАТО на восток. Он напомнил, что Донбасс жил под обстрелами восемь лет, а Россия должна была реагировать. Спецоперацию глава государства назвал вынужденной мерой.