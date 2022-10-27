Путин посоветовал европейцам и американцам бороться за повышение зарплат и не верить, что Россия им враг

Путин на Валдайском форуме призвал европейцев и американцев не верить пропаганде.

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Президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме призвал европейцев и американцев не верить пропаганде, преподносящей Россию в образе врага, и сосредоточиться на решении своих экономических проблем.

«Боритесь за повышение зарплат, не верьте, что Россия является вашим врагом и противником. Россия ваш друг», - посоветовал российский президент европейцам и американцам.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не была врагом Запада и призвал страны Запада к миру.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» прошло с 24 по 27 октября в Москве. Тема заседания - «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В мероприятии приняли участие эксперты, политики, дипломаты и экономисты из 41 страны.