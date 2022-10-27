«Этим гегемонам придется считаться с другими, и не на словах, а на деле»: Путин о Западе

Глава российского государства пояснил, что на словах все за равенство, «все звучит красиво», а на практике используются инструменты доллара и евро.

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Баланс интересов в мире невозможно найти в условиях гегемонии, поэтому гегемонам придется считаться с другими, и не на словах, а на деле. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Этим гегемонам придется считаться с этими законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения, и не на словах, а на деле», - заявил Путин, отвечая на вопрос о важности регионального сотрудничества как способа построения многополярного мира.

Глава российского государства пояснил, что на словах все за равенство, за поддержку африканских стран, «все звучит красиво», а на практике используются инструменты доллара и евро.

«Значит, 5,9 триллиона долларов напечатали за последние два года. И 2,9 триллиона евро напечатали. Куда делись эти деньги? Они пошли на скупку товаров на мировых рынках», - пояснил президент России.

Владимир Путин уточнил, что в результате Соединенные Штаты вместо импорта продовольствия стали скупать продовольствие с мировых рынков.

«Печатный станок-то у них. Вот к чему ведет финансовая монополия. Сразу возник дефицит», - пояснил глава российского государства.

Также Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Российская Федерация не собирается становиться новым гегемоном. Президент России подчеркнул, что РФ не бросает вызов элитам Запада, а отстаивает свое право на существование и свободное развитие.