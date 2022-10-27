Путин заявил о продлении режима отмены плановых проверок бизнеса

Плановые проверки прекращены не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного.

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Президент России Владимир Путин заявил, что режим отмены плановых проверок для бизнеса будет продлен до 2023 года. Об этом российский лидер заявил, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Москве.

«Это наш выбор - сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного. Если мы этого не говорили, я скажу сейчас - мы продлим режим и на 2023 год», - заявил Путин.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Тема заседания - «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В мероприятии принимают участие эксперты, политики, дипломаты и экономисты из 41 страны.