Путин заявил, что на Украине происходит сращивание националистов с неонацистами

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На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, последователями бандеровцев, которые в годы Второй мировой войны по поручению гитлеровцев убивали мирных людей на оккупированных территориях, и это одна из фундаментальных проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Одна из серьезных, фундаментальных проблем тех, кто якобы заботится о будущем Украины, так называемых украинских националистов, она заключается в том, что происходит сращивание националистического движения и неофашистского, неонацистского. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам, к нацистам, нельзя не отнести к тем, кто, как я уже говорил, по поручению гитлеровских властей уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй мировой войны территориях», - сказал Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что невозможно разделить сегодняшних так называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами.

«Фактически одно и то же», - сказал президент РФ.

Также Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что главная цель специальной военной операции России на Украине - это помощь Донбассу.