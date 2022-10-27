В стране и мире Путин заявил, что главная цель СВО - помощь Донбассу Игнат Далакян Путин отметил, что, если бы РФ действовала иначе, не получилось бы с двух сторон вокруг Донбасса разместить российские Вооруженные силы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что самое главное в специальной военной операции России на Украине - это помощь Донбассу. «Я изначально говорил прямо в день начала операции: самое главное у нас - это помощь Донбассу. Смотрите, я уже упоминал об этом, если бы мы действовали иначе, мы не смогли бы с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши Вооруженные силы», - заявил Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что выступление главы Российского государства Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» предстоит внимательно проанализировать. Согласно словам Пескова, содержание выступления следует «изучать, читать и перечитывать». Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Экспертное мнение и аналитика