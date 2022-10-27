В стране и мире Путин призвал не хамить наследному принцу Саудовской Аравии, чтобы не получать такой же ответ Андрей Аркадьев Утверждения, что он хамит США из-за России, президент назвал неправдой. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин призвал не хамить наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, чтобы не получать жесткий ответ. «Бен Сальман человек молодой, решительный, с характером. Это очевидный факт. Ему не надо хамить. И тогда в ответ не услышите жестких оценок с его стороны», - сказал он на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Также глава российского государства не исключил поездки на саммит G20, который, как известно, пройдет на Бали 15-16 ноября. Экспертное мнение и аналитика