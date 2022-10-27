Путин заявил, что нет необходимости переносить столицу в центр России

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Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие необходимости перенести столицу России в центр страны.

«По поводу переноса столицы. Да, такие разговоры и у нас есть. Но у нас переносили когда-то столицу, и неоднократно было в истории российского государства... Исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости нет», - сказал он на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства добавил, что существуют задачи по дальнейшему развитию российской столицы как мегаполиса. Он отметил действия мэра Сергея Собянина, который решает все эти проблемы.

Также Путин предложил рассмотреть вопрос изменения структуры ООН и Совета Безопасности ООН. По его мнению, там должно быть отражено мировое многообразие.