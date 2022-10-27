Путин: если бы я чего-то боялся, ничего бы не делал

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин заявил, что на посту президента он не может руководствоваться категориями страха на своем посту. Российский лидер сообщил, что должен руководствоваться интересами народа России.

«Наверное, многим бы хотелось сейчас услышать: "Боюсь, боюсь, боюсь". Если бы я всего боялся - ничего бы не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, государства. Я это и делаю и буду делать дальше», - заявил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Тема заседания - «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В мероприятии принимают участие эксперты, политики, дипломаты и экономисты из 41 страны.