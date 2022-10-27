Путин заявил, что пик обусловленных санкциями трудностей пройден, экономика РФ адаптировалась

Путин добавил, что далее РФ будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пик обусловленных санкциями трудностей пройден, российская экономика адаптировалась, осталось создать цепочки поставок, снизить издержки.

«В целом пик сложности пройден, российская экономика адаптирована, дальше будем развиваться на более устойчивой, более суверенной платформе», - сказал Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что ответом на все эти вызовы может и должно быть разбюрокрачивание и работа бизнеса, а также его поддержка.

Кроме того, российский президент заявил о продлении режима отмены плановых проверок бизнеса. Согласно его словам, плановые проверки прекращены не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного.