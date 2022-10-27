Путин заявил о наличии полного консенсуса в России по борьбе с внешними угрозами

Президент отметил, что, конечно, есть и прозападно настроенные люди. Но, как подчеркнул Владимир Путин, такие прослойки в нынешней ситуации существуют во всех странах мира.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране есть полный консенсус относительно борьбы с внешними угрозами.

«Знаете, особенность сегодняшней России заключается в том, что по поводу борьбы с внешними угрозами у нас практически полный консенсус. Но в целом очень большая консолидация, вне зависимости от политической окраски и взглядов по поводу пути развития самой России», - сказал Путин на пленарном заседании «Валдая».

Президент отметил, что, конечно, есть и прозападно настроенные люди. Но, как подчеркнул Владимир Путин, такие прослойки в нынешней ситуации существуют во всех странах мира.

Также Путин объяснил, что стало причиной проведения спецоперации на Украине.