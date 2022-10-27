Путин заявил, что США могут предложить миру лишь свое доминирование

Глава государства подчеркнул, что у Америки просто нет идей созидания позитивного развития.

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Во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что единственное, что Соединенные Штаты могут дать миру - свое доминирование.

«У них нет идей созидания позитивного развития. Им просто нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования», - заявил глава государства.

Ранее в своей речи Путин назвал хамством признание Западом финансирования переворота на Украине.

Тема Международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2022 году: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Владимир Путин традиционно встречается с участниками мероприятия с момента его основания в 2004 году.