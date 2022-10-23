Экс-глава минфина Греции заявил о неизбежном провале Евросоюза

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Экономический крах Евросоюза предопределен. Уже сейчас можно наблюдать быструю деиндустриализацию стран блока. Так считает бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.

«Уже сейчас мы видим стремительную деиндустриализацию в Европе. Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства», - заявил он в интервью немецкому телеканалу N-TV.

По его словам, ЕС уже находится «в глубоком кризисе», но понимание этого придет лишь к следующей зиме. Отвечая на вопрос, сможет ли в итоге Евросоюз преодолеть нынешний энергетический кризис, политик выразил уверенность, что «провал гарантирован».

«Когда речь идет о беженцах или мигрантах, каждый поступает по-своему. Когда дело доходит до газа, тоже», - отметил он, добавив, что подобные вещи особенно проявляются как раз во время кризиса.

Ранее лидеры 27 стран ЕС достигли соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом. Главы европейских государств договорились совместно работать над мерами по сдерживанию роста цен на энергоносители для домохозяйств и предприятий.