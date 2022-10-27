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К месту повреждения газопровода «Северный поток» прибыло специальное судно

Игнат Далакян
16:31 27.10.2022
Обследование участка, по текущим оценкам, займет от трех до пяти дней, сообщил оператор.
К месту повреждения газопровода «Северный поток» прибыло специальное судно
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
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Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения веток газопровода «Северный поток» для его обследования. Об этом сообщает оператор.

«Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое, по текущим оценкам, займет от трех до пяти дней», - передает РИА Новости сообщение.

Ранее сенатор Соединенных Штатов и бывший полковник армии Ричард Блэк назвал виновника диверсии на «Северных потоках». По мнению специалиста, во взрывах на ветках газопроводов виноваты американские власти.

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