В стране и мире К месту повреждения газопровода «Северный поток» прибыло специальное судно Игнат Далакян Обследование участка, по текущим оценкам, займет от трех до пяти дней, сообщил оператор. © Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения веток газопровода «Северный поток» для его обследования. Об этом сообщает оператор. «Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое, по текущим оценкам, займет от трех до пяти дней», - передает РИА Новости сообщение. Ранее сенатор Соединенных Штатов и бывший полковник армии Ричард Блэк назвал виновника диверсии на «Северных потоках». По мнению специалиста, во взрывах на ветках газопроводов виноваты американские власти. Экспертное мнение и аналитика