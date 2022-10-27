Армия Армия Армия

Госдума приравняла добровольцев к статусу военнослужащих по контракту

Алексей Курильченко
14:07 27.10.2022
Порядок обеспечения таких формирований будет определяться Министерством обороны России.
Госдума приравняла добровольцев к статусу военнослужащих по контракту
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

Государственная Дума России присвоила статус военнослужащих по контракту гражданам РФ, состоящим в добровольческих формированиях. Порядок обеспечения таких формирований будет определяться Министерством обороны России.

«Граждане Российской Федерации, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют статус, устанавливаемый федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На таких граждан... распространяется статус военнослужащих», - говорится в документе.

Ранее правительство России поддержало законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В кабмине также добавили, что добровольцы и члены их семей благодаря предлагаемым решениям смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки наряду с военнослужащими ВС РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:07 Армия
Госдума приравняла добровольцев к статусу военнослужащих по контракту
13:51 Армия
Видео
Минобороны России: украинские атаки на трех направлениях закончились неудачей
13:07 В стране и мире
МИД РФ: Россия находится в диалоге с расследующими инцидент на «Северных потоках» странами
12:29 В стране и мире
На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры в центре страны
11:24 В стране и мире
Мишустин назвал российскую энергосистему одной из самых надежных в мире
Популярное
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Видео
Шойгу: в ходе тренировки отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника
Видео
Мощь дальней авиации: кадры полета Ту-95МС в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию
Видео
Из Баренцева моря: кадры пуска межконтинентальной ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула»
Видео
МО РФ показало кадры пуска ракеты «Ярс» с Плесецка по полигону на Камчатке
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении узла связи украинской группировки войск в Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.