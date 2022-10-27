Армия Госдума приравняла добровольцев к статусу военнослужащих по контракту Алексей Курильченко Порядок обеспечения таких формирований будет определяться Министерством обороны России. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Государственная Дума России присвоила статус военнослужащих по контракту гражданам РФ, состоящим в добровольческих формированиях. Порядок обеспечения таких формирований будет определяться Министерством обороны России. «Граждане Российской Федерации, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют статус, устанавливаемый федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На таких граждан... распространяется статус военнослужащих», - говорится в документе. Ранее правительство России поддержало законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В кабмине также добавили, что добровольцы и члены их семей благодаря предлагаемым решениям смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки наряду с военнослужащими ВС РФ. Экспертное мнение и аналитика