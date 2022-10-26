Правительство России поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев-участников СВО

В кабмине также добавили, что добровольцы и члены их семей благодаря предлагаемым решениям смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки наряду с военнослужащими ВС РФ.

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Правительство России поддержало законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

«Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект об этом получил положительное заключение правительства», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства.

В кабмине также добавили, что добровольцы и члены их семей благодаря предлагаемым решениям смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки наряду с военнослужащими ВС РФ.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для гражданских лиц, которые принимают участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Инициатива распространяется на гражданский персонал Вооруженных сил России, ремонтные бригады, врачей и других специалистов.