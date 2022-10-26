В стране и мире Украинские войска нанесли удар по Шахтерску в ДНР, горит нефтебаза Игнат Далакян Информация о пострадавших уточняется. © Видео: Вконтакте, Донбасс Сегодня © Фото: Вконтакте, Донбасс Сегодня Читайте нас на: Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шахтерску в Донецкой Народной Республике (ДНР), горят цистерны с топливом. Об этом сообщил мэр города Александр Шатов. «По предварительной информации, это был прилет в район железной дороги. Есть возгорания цистерн с топливом. Подробности уточняем», - цитирует Шатова ТАСС. Информация о пострадавших уточняется. Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что при обстрелах ВСУ за сутки были ранены девять человек. Сообщалось, что жители получили ранения разной степени тяжести. Экспертное мнение и аналитика