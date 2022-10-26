Украинские войска нанесли удар по Шахтерску в ДНР, горит нефтебаза
Информация о пострадавших уточняется.
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шахтерску в Донецкой Народной Республике (ДНР), горят цистерны с топливом. Об этом сообщил мэр города Александр Шатов.
«По предварительной информации, это был прилет в район железной дороги. Есть возгорания цистерн с топливом. Подробности уточняем», - цитирует Шатова ТАСС.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что при обстрелах ВСУ за сутки были ранены девять человек. Сообщалось, что жители получили ранения разной степени тяжести.