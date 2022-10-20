Рогов заявил, что в Запорожье не планируется полная мобилизация

Кроме этого, в регионе продолжается набор в добровольческие батальоны.

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Речи о полной мобилизации в Запорожье после объявления военного положения не идет. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Нет, о таком речи пока не идет», - отметил он, отвечая на вопрос о мобилизации в регионе, передает ТАСС.

По его словам, в Запорожье продолжается набор в добровольческие батальоны. По словам Рогова, более 3,5 тыс. военных из Запорожской области принимают участие в спецоперации в рядах союзных сил.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Совет Федерации утвердил документ на своем пленарном заседании.

В соответствии с президентским указом, власти новых регионов могут действовать по максимальному уровню реагирования в соответствии с законом «О военном положении». На территории четырех субъектов создается территориальная оборона со своими штабами.