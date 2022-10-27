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Песков назвал частным мнением слова сенатора Климова о статусе иноагентов для уехавших россиян

Елизавета Потейчук
14:01 27.10.2022
Сенатор отмечал, что отъезд за границу и публикации с осуждением в сторону России могут говорить о том, что гражданин находится под иностранным влиянием.
Песков назвал частным мнением слова сенатора Климова о статусе иноагентов для уехавших россиян
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress
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Заявление сенатора Андрея Климова о том, что уехавшие после начала спецоперации россияне могут попасть под действие закона об иностранных агентах, звучит как частное мнение и не отражает позицию Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», - отметил Песков.

Напомним, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов отмечал, что отъезд за границу и публикации с осуждением в сторону России могут говорить о том, что гражданин находится под иностранным влиянием. Поэтому такие люди попадают под действие вступающего в силу 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием, считает он.

По словам сенатора, указанные лица в будущем не должны работать в органах власти или преподавать. Также Климов напомнил, что решение о включении в реестр иноагентов принимает Минюст «на основании целого ряда параметров».

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