МИД РФ: Россия находится в диалоге с расследующими инцидент на «Северных потоках» странами

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Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия находится в диалоге со странами, которые ведут расследование теракта на «Северных потоках». По его словам, Москва будет добиваться прозрачности расследования и участия в нем.

«Мы настаиваем на участии, будем добиваться транспарентности расследования и на нашем участии. Это то, что мы сейчас делаем. Мы находимся в контакте со всеми сторонами, которые проводят расследование, считаем это принципиально важным. Это важно еще и потому, что речь идет о нанесении ущерба критической инфраструктуре», - отметил Грушко в беседе с РИА Новости.

Дипломат также добавил, что во многих доктринах и стратегических концепциях западных стран нанесение ущерба критической инфраструктуре приравнивается к акту вооруженного нападения.

Напомним, в конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах. Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и ЕС произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую.