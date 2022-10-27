МО РФ: в районе Павлограда уничтожено предприятие по производству ракетного топлива и порохов для ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского предприятия по производству ракетного топлива и порохов для ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ», - отметил Конашенков.

Кроме этого ВС РФ за сутки удалось поразить четыре пункта управления ВСУ. Они находились в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка (Харьковская область), Колодези (ДНР), Трифоновка, Андреевка (Херсонская область). Еще огневому поражению подверглись 62 вражеских артиллерийских подразделения, а также войска в 186 районах.

Также сообщается, что в районе Новотроицкого в Запорожской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков рассказал и о суточных успехах российских средств ПВО. Были уничтожены четыре украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка и Львов (Херсонская область), а также Зеленый Гай (ДНР). Удалось сбить и шесть снарядов украинских РСЗО HIMARS производства США. Это произошло в районе Антоновки Херсонской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальную информацию по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации были уничтожены 326 вражеских самолетов, 163 вертолета, 2 353 беспилотника, 383 ЗРК, 6 104 танка и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин РСЗО, 3 531 орудие и миномет, а также 6 805 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил, что украинские атаки на трех направлениях закончились неудачей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов