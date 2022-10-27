Минобороны России: украинские атаки на трех направлениях закончились неудачей

Отражены атаки ВСУ и наемников на Купянском направлении. Противник потерял до 60 своих бойцов, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Противник попытался атаковать ВС РФ на Купянском, Краснолиманском, Николаево-Криворожском направлениях, все эти атаки успеха не имели, заявил на брифинге 27 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил потери украинской стороны в ходе атаки на данном направлении. По словам Конашенкова, в личном составе потери противника превысили 60 человек, а в военной технике ВСУ остались без танка, шести боевых бронированных машин и трех пикапов.

Кроме того, российские военные сорвали наступление неприятельских войск на Николаево-Криворожском направлении. Противник потерял более 60 своих бойцов. Как утверждает Конашенков, ВС РФ пресекли попытки наступления тактической группы ВСУ и на Краснолиманском направлении, уничтожив более 120 украинских военных и несколько единиц военной техники.

В новой сводке о проведении специальной военной операции на Украине говорится, что в Днепропетровской области ВС РФ уничтожили украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ. Между тем в Запорожской области уничтожен в воздухе украинский вертолет Ми-8.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов