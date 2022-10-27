Мишустин назвал российскую энергосистему одной из самых надежных в мире

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что энергосистема России очень надежна и имеет серьезные преимущества для развития промышленности.

© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надежных в мире. Он сказал об этом в четверг, 27 октября, в ходе заседания Координационного совета по иностранным инвестициям.

«У нас понятные условия ведения бизнеса в части налоговой нагрузки и одна из самых надежных в мире энергосистем, которая открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов», - передает ТАСС его слова.

Он отметил, что во время глобального энергетического кризиса это особенно актуально. Также он рассказал, что на заседании совета будут обсуждаться вопросы добычи полезных ископаемых, транспорта, перевалки грузов в портах, промышленного рыболовства.

Ранее стало известно, что Венгрия не поддержала введение потолка цен на газ из РФ. Глава МИД страны заявил, что это приведет к увеличению цен на голубое топливо.