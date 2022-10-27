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В ФРГ заявили о невозможности эксплуатации второй нитки «Северного потока - 2» из-за взрывов

Елизавета Потейчук
11:03 27.10.2022
В кабмине ФРГ также указали на то, что «Северный поток - 2» для запуска не получил необходимую сертификацию.
В ФРГ заявили о невозможности эксплуатации второй нитки «Северного потока - 2» из-за взрывов
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
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Правительство Германии считает, что использовать вторую нитку газопровода «Северный поток - 2» после взрывов технически невозможно. Такое заявление было сделано в ответе кабмина ФРГ на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Лайфа-Эрика Хольма. При этом в кабмине указали на то, что «Северный поток - 2» для запуска не получил необходимую сертификацию.

«Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки, и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется», - цитирует ответ немецкого правительства издание Der Spiegel.

Напомним, президент России Владимир Путин высказался о перспективах «Северных потоков» на пресс-конференции в Астане. По его словам, одна из веток «Северного потока - 2» не пострадала в результате теракта и по ней можно транспортировать газ, но это едва ли возможно.

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