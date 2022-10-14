Путин заявил, что решение о запуске ветки «Северного потока - 2» вряд ли будет принято

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Одна из веток «Северного потока - 2» не пострадала в результате теракта, и по ней можно транспортировать газ, но это едва ли возможно. Президент России Владимир Путин высказался о перспективах «Северных потоков» на пресс-конференции в Астане.

«Одна ветка "Северного потока - 2" в рабочем состоянии, решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято», - отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что вопросы запуска газопровода сейчас вне нашей компетенции.

«Это не наше дело», - заключил глава государства.



Ранее Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил о возможности ремонта ниток газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» при условии их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.