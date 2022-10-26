Попова сообщила, что в России обнаружено два новых варианта COVID-19

Отмечается, что один из вариантов оказался подвариантом омикрон-штамма под названием «цербер».

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружены два новых варианта коронавирусной инфекции. Она добавила, что один из них представляет собой подвариант омикрон-штамма COVID-19 BQ.1.1, или «цербер».

«На прошедшей неделе мы выявили два новых для Российской Федерации геноварианта. Это BQ.1 и BQ.1.1. Один из них был привезен из-за рубежа в Российскую Федерацию, и мы предполагаем дальнейшее развитие ситуации в части распространения новых геновариантов», - отметила Попова.

Ранее стало известно, что американские ученые создали новый высоколетальный штамм COVID-19. Жертвами эксперимента оказались восемь из десяти мышей. Ученые скрестили белок более легкого штамма «омикрон» с уханьским вариантом вируса. В итоге получилась так называемая «смертоносная химера».