В «Роснефти» заявили, что причина энергокризиса в ЕС не в ситуации на Украине и не в пандемии

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подчеркнул, что инфляционную спираль по всему миру разгоняет отказ от российских углеводородов, а также недостаток инвестиций в нефтяную отрасль.

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что причина энергетического кризиса в Евросоюзе вовсе не в ситуации на Украине и не в последствиях пандемии.

«Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса - не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного "зеленого" перехода. И в дальнейших антироссийских санкциях в качестве мощнейшего дополнительного катализатора энергокризиса и инфляции в целом», - сказал Сечин на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

Он констатировал, что теперь многим стало ясно: политика «зеленого» перехода не имеет ничего общего с решением климатических проблем. Все потому, что сегодня, как отметил глава «Роснефти», отсутствуют технологии, необходимые для по-настоящему эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной.

Игорь Сечин подчеркнул, что инфляционную спираль по всему миру разгоняет отказ от российских углеводородов, а также недостаток инвестиций в нефтяную отрасль. Он добавил, что недостаточные объемы геологической разведки в мире уже часто не обеспечивают восполнение запасов газа и нефти.

Также Сечин заявил, что потеря гегемонии для США означает для них невозможность воспроизводить себя как страну.