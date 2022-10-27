В стране и мире Сечин: потеря гегемонии для США означает для них невозможность воспроизводить себя как страну Глава «Роснефти» подчеркнул, что ни пандемия, ни украинский кризис, ни проблемы энергетики и экономики в целом не являются капитальной причиной происходящих в мире тектонических изменений. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Для Соединенных Штатов Америки потеря гегемонии означает невозможность воспроизводить себя как страну, считает исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии - финансовой, военной, политической и экономической - означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы», - сказал он в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума, который проходит в Баку. По мнению Сечина, в мире происходят тектонические изменения. Как утверждает глава «Роснефти», идет процесс смены глобального регулятора, который выдумывает правила для всего мира. Экспертное мнение и аналитика